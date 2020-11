Argini più sicuri a Rovereto sulla Secchia

Sono in corso, da parte di AIPO, i lavori di messa in sicurezza delle arginature del Fiume Secchia, finanziati a seguito degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014. I lavori si stanno svolgendo per una lunghezza di circa 800 metri tra gli stanti 172 e 176.

Ad oggi è stata realizzata una mantellata in calcestruzzo (successivamente ricoperta di terreno) e un diaframma armato, aventi la funzione di contenimento dei fenomeni di filtrazione e di miglioramento della stabilità del rilevato. Sono inoltre previste due difese spondali in massi, a monte e a valle del tratto , che saranno realizzate con tempistiche compatibili con le condizioni idrometriche del corso d’acqua.