Calcio, Serie A: Bologna batte Crotone 1-0

Con una rete giunta nel finale del primo tempo, il Bologna batte meritatamente un Crotone bello ma per nulla concreto. Poco prima della fine del primo tempo, in pieno recupero, Mihajlovic può infatti festeggiare il vantaggio con Soriano che in mischia, dopo un’azione insistita dei padroni di casa, riesce a segnare la rete dell’1-0 con un colpo di testa da posizione ravvicinata (quinta rete in campionato per il centrocampista). Il Bologna brinda ad una vittoria importantissima in chiave salvezza, che segue quella ottenuta la scorsa settimana in trasferta contro la Sampdoria.

Il tabellino:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 6, Hickey 5.5; Svanberg 6 (30′ st Dominguez 6), Schouten 6; Orsolini sv (18′ pt Sansone 6), Soriano 7, Barrow 5.5 (42′ st Vignato sv); Palacio 6.

In panchina: Denswil, Mbaye, Paz, Calabresi, Poli, Fannar, Baldursson, Medel, Rabbi, da Costa.

Allenatore: Mihajlovic 6.5.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5.5 (13′ st Golemic 6), Luperto 6, Marrone 5.5 (1′ st Cuomo 6); Pereira 5.5, Molina 6, Petriccione 5.5, Vulic 5.5 (13′ st Dragus 6), Reca 6 (34′ st Crociata sv); Simy 6.5, Messias 5.5.

In panchina: Mignogna, Ranieri, Timmoneri, Rojas, Henrique, Zanellato, Festa, Crespi.

Allenatore: Stroppa 5.5.

ARBITRO: Serra di Torino 6.

RETE: 47′ pt Soriano.

NOTE: giornata nuvolosa; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Petriccione, Marrone, Hickey, Magallan, Luperto, Palacio. Angoli: 10-3 per il Bologna. Recupero: 2′; 3′.