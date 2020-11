Lewis Hamilton vince il GP del Bahrain, terz’ultimo appuntamento del Mondiale. Sul podio anche Verstappen e Albon, che sfrutta nel finale il ritiro di Perez. Dietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Vettel 13°. Gara fermata per oltre un’ora dopo un terribile incidente occorso Grosjean al primo giro: pilota vivo per miracolo dalla sua Haas che, spezzata in due ha preso fuoco.