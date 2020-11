Il Bologna supera di misura il Crotone, decide Soriano

BOLOGNA (ITALPRESS) – Con una rete di Soriano, giunta nel finale del primo tempo, il Bologna batte meritatamente un Crotone bello ma per nulla concreto. Sprint iniziale del team calabrese che, al 3′, sfonda in fase offensiva con Messias che in area, defilato sulla destra, scarica una conclusione potente ma il pallone finisce di poco fuori. Al 10′ anche il Dall’Ara omaggia Maradona. L’arbitro Serra ferma il gioco e sul display dello stadio compare un’immagine del campione argentino con la maglia del Napoli; gli applausi delle squadre e delle rispettive panchine risuonano scroscianti. Al 16′, il Bologna prova a far male ai calabresi con Soriano che, servito da Orsolini, al momento della conclusione a rete viene disturbato dall’intervento salvifico di Vulic. La gara stenta a decollare ma, al 38′, il Crotone si fa preferire in fase d’attacco: dalla destra, Pereira crossa al centro dell’area per la testa di Simy. L’attaccante calabrese anticipa la retroguardia avversaria e di testa indirizza a rete il pallone; Skorupski non si lascia sorprendere e con un intervento felino.

Poco prima della fine del primo tempo, in pieno recupero, Mihajlovic può festeggiare il vantaggio con Soriano che in mischia, dopo un’azione insistita dei padroni di casa, riesce a segnare la rete dell’1-0 con un colpo di testa da posizione ravvicinata (quinta rete in campionato per il centrocampista). La seconda frazione di gara si apre col Bologna pericoloso prima al 49′, con la conclusione ravvicinata di Barrow sventata da un Cordaz in stato di grazia, e poi al 62′, con Tomiyasu che a porta vuota viene anticipato da Simy al momento di concludere. Scampato il pericolo, l’undici di Stroppa, seppur in evidenti difficoltà, cerca la rete del possibile pareggio, ma il Bologna, ben schierato da Mihajlovic, regge bene l’onda d’urto calabrese e può festeggiare una vittoria importantissima in chiave salvezza, che segue quella ottenuta la scorsa settimana in trasferta contro la Sampdoria.

