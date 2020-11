Serramazzoni: in giro durante la notte senza giustificato motivo. Sanzionati

I carabinieri della stazione di Serramazzoni, nella nottata nel corso di un servizio esterno, hanno fermato due giovani e controllata la loro autovettura. A uno dei due ragazzi è stata trovata una dose di hashish ed è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura, mentre per entrambi sono scattate comunque le sanzioni per violazioni delle norme anti contagio, essendo in giro dopo le ore 22:00 senza un giustificato motivo.