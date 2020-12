Bologna: la Polizia di Stato scopre casa dello spaccio in zona San Damaso

Bologna: la Polizia di Stato scopre casa dello spaccio in zona San...

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nella città di Bologna per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini residenti nei vari quartieri interessati.

Così nella giornata del 30 novembre i Poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un tunisino con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che in via Ungarelli, zona San Donato, aveva imbastito una fiorente attività di spaccio.

Gli Agenti della IV sezione – contrasto al crimine diffuso proprio sviluppando un esposto che parlava della presenza di un cittadino nordafricano che spacciava in zona, lo hanno monitorato mentre effettuava una cessione di 2 grammi di eroina in cambio di 110 euro a cittadino italiano.

Una volta bloccato lo spacciatore, i Poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo presso l’abitazione dell’uomo che lo stesso condivideva anche con la compagna. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato ulteriore eroina per oltre 90 grammi e anche qualche dose di cocaina. Oltre la sostanza, poi, sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione sporchi di sostanza stupefacente e funzionanti oltre a circa 200 euro in contanti.

Lo spacciatore è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, condotto in Questura e, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è stato giudicato con rito direttissimo il 1° dicembre.