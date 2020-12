Camion a fuoco in A1 all’interno della galleria Sparvo

Un autotreno che trasporta materiale in polvere, fortunatamente non una sostanza pericolosa, è andato a fuoco intorno alle 19:00 sulla A1 in direzione sud, all’interno della galleria Sparvo. La galleria si è riempita di fumo, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente con tre squadre e altri mezzi in appoggio, tra cui un’autobotte. Hanno attaccato l’incendio e spento il rogo, messo in sicurezza lo scenario. Non ci sarebbero feriti. Sono stati controllati i by pass della galleria, nessuno in pericolo. L’incendio è partito dal vano anteriore del camion e ha interessato il serbatoio. Presenti anche la polstrada e Aspi. Traffico interrotto in direzione per consentire le operazioni di soccorso.