Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas a Borgo Panigale in via Pontida. Sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario evacuando i residenti di una palazzina vicina e arieggiando gli ambienti al piano terra e al primo piano. Sul posto anche la Polizia di Stato e quella Locale per la gestione della viabilità. Intervenuta Hera per intercettare la perdita dalla conduttura in strada.