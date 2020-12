I carabinieri intercettano banda di ladri nella zona industriale di Crespellano

I Carabinieri della Stazione di Crespellano, durante un servizio notturno di contrasto ai reati predatori, hanno ingaggiato un inseguimento con una banda di ladri che stava per portare a termine un colpo nella zona industriale di via della Solidarietà. Alla vista dei militari, i malviventi sono fuggiti a tutta velocità a bordo di una Ford Mondeo. Non riuscendo a proseguire, l’autista alla guida del mezzo in fuga ha fermato il veicolo e approfittando del buio è riuscito a dileguarsi per i campi adiacenti assieme ai complici che stava trasportando.

All’interno della Ford Mondeo, recentemente rubata in una concessionaria di Sala Bolognese, i Carabinieri della Stazione di Crespellano hanno trovato attrezzi da scasso e recipienti, verosimilmente utilizzati per asportare il carburante dagli autocarri in sosta. Il veicolo è stato sequestrato, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.