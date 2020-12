Prima nevicata stagionale in pianura

Come previsioni, prima nevicata della stagione anche in pianura in Emilia-Romagna. Le precipitazioni, che già dal pomeriggio di ieri hanno interessato l’Appennino centro-occidentale, si sono estese in nottata all’intera regione e dovrebbero proseguire con diverse intensità, per l’intera giornata di oggi, mercoledì 2 dicembre.

Sassuolo, ovviamente, non fa eccezioni. In città è già attivo il “Piano Neve” che ricalca quello dello scorso anno, compreso il localizzatore Gps che permette ad ogni cittadino di verificare la posizione dei mezzi spalaneve in tempo reale. I mezzi a disposizione per la stagione invernale sono 22 spartineve per le 20 zone di intervento, 2 mezzi spartineve d’emergenza; 6 mezzi spargisale dedicati alla viabilità principale e ai cosiddetti “punti critici” e numerose squadre. La squadra operai di Sgp, attrezzata con 2 turbine, 1 terna e mezzi d’opera per la salatura manuale, sarà di supporto per gli edifici di pubblica utilità.