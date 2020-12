Il Circolo Nuraghe di Fiorano per le famiglie e le imprese di Bitti, colpite dalla catastrofe alluvionale

Mario Ledda, presidente del Circolo Culturale Nuraghe di Fiorano Modenese, invita tutti i soci e gli amici della Sardegna a dare il loro contributo a favore delle famiglie e delle imprese di Bitti, colpite dalla catastrofe alluvionale, aderendo all’iniziativa della Fasi, Federazione Associazioni Sarde in Italia, che aggrega 70 circoli di sardi emigrati e riunisce quindi migliaia di soci originari della Sardegna e di amici dell’isola.

La Fasi, attraverso la presidente Serafina Mascia, ha lanciato la proposta –accolta dal Nuraghe di Fiorano- “che tutti i circoli si rivolgano ai propri soci e alle associazioni ed enti dei propri territori invitandoli ad aiutare, con un contributo concreto, le famiglie e le imprese di Bitti colpite dall’alluvione, a sostenerle nello sforzo comprensibilmente duro di superare le gravissime conseguenze causate dalla recentissima catastrofe, che purtroppo fa seguito -con dimensioni molto più vaste e aggressive– al disastro subìto dalla popolazione di Bitti e da molti altri centri isolani nel novembre di 7 anni fa”.

“Le offerte saranno convogliate verso interventi concordati con gli organi amministrativi del Comune di Bitti. In questo modo ci sarà possibilità di verificare i risultati che produrranno questi interventi mirati”.

Come 7 anni fa, la F.A.S.I. si sta adoperando per istituire un conto corrente dedicato in cui raccogliere fondi, questa volta, per l’EMERGENZA BITTI. Persone, aziende, associazioni e chiunque altro lo desideri, potrà fare la propria offerta di aiuto che sarà

Invitiamo tutti i Circoli e i loro Soci ad attivarsi per la raccolta di fondi. Le risorse economiche, sperabilmente significative dal punto di vista della quantità, acquisteranno qualità e incisività solo se esse verranno utilizzate con interventi coordinati stabiliti da un rigoroso progetto esecutivo concordato con il Comune di Bitti.

Ecco le coordinate del conto corrente dedicato: F.A.S.I. – Banca Intesa SanPaolo filiale accentrata Terzo Settore – Milano – IBAN: IT11 K030 6909 6061 0000 0175 948 – Causale: Solidarietà Bitti – aggiungere: città + nome.

Ancora una volta quindi il Nuraghe scende in campo, con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. Sette anni fa, per l’alluvione che colpì Olbia e altri comuni, fra i quali Bitti, ha organizzato spettacoli, pranzi di finanziamento e invitato lo scrittore Marcello Fois a presentare ‘Sei per la Sardegna’ pubblicato da Einaudi con testi dello stesso Fois, di Abata, De Roma, Mannuzzu, Murgia e Soriga. Il ricavato della pubblicazione vene destinato proprio a Bitti. Ma interventi erano stati organizzati anche a favore dei terremotati modenesi e in particolare per il Comune di San Felice sul Panaro e saranno organizzati in memoria d Filippo Sanna, vittima del terremoto di Amatrice.

Il Circolo Nuraghe, ponte fra Modena e la Sardegna, non poteva rimanere indifferenza alla richiesta di aiuto.