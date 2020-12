Loiano: medico bloccato sulla strada per la neve chiama il 112

E’ successo ieri sera, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna ha ricevuto la telefonata di una dottoressa alla guida di un’auto che chiedeva aiuto perché transitando in zona Bibulano, frazione del Comune di Loiano, non riusciva a proseguire la marcia a causa della strada sporca dalle abbondanti precipitazioni nevose. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Loiano hanno attivato la catena dei soccorsi e poco dopo, il medico è riuscito a proseguire la marcia e a raggiungere la struttura sanitaria per prestare servizio.