Soliera: video-performance per la Giornata del Contemporaneo

L’Obelisco per Cleopatra, opera monumentale di Arnaldo Pomodoro che, nel protrarsi della chiusura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura, consente ai cittadini di Soliera (Mo) di fare esperienza diretta dell’arte di uno dei più grandi scultori italiani, sarà il fulcro della performance Beyond the mask, realizzata nella piazza antistante il Castello Campori e nelle sale adibite alla mostra Arnaldo Pomodoro. {sur}face, a cura di Lorenzo Respi. Il progetto si concretizzerà in una video-performance che sarà trasmessa sabato 5 dicembre sul sito web www.solieracastelloarte.it e sui canali social del Castello dell’Arte, in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Ad impersonare Cleopatra sarà Francesca Krnjak, in arte Parolabianca, artista poliedrica che si muove tra danza, teatro e musica. Animando con i suoi gesti la maschera originale di Cesarione, realizzata da Arnaldo Pomodoro nel 1989 per la messa in scena de La passione di Cleopatra di Ahmad Shawqi sui ruderi di Gibellina, la performer danzerà nella notte davanti all’Obelisco per Cleopatra, lungo lo scalone del Castello ed accanto ai capolavori in mostra, tra i quali i bassorilievi e il bozzetto in bronzo dell’opera ambientale Ingresso nel labirinto (1995-2011), realizzato appositamente per Soliera, che costituisce una riflessione sull’intero lavoro dell’artista. Le riprese e il montaggio sono realizzati da Matteo Luppi.

Ingresso nel labirinto è un’opera ambientale di circa 170 mq iniziata nel 1995 e costruita quasi interamente in fiberglass patinato con foglia di rame che si sviluppa nei sotterranei dell’edificio ex Riva-Calzoni di Milano, già sede della Fondazione Arnaldo Pomodoro. L’ultima stanza del Labirinto (visitabile attraverso un Digital tour), è dedicata al Conte di Cagliostro, alchimista settecentesco e inventore del così detto “elisir di lunga vita”, che finì i propri giorni nella fortezza di San Leo, in quel Montefeltro di cui è originario lo stesso Pomodoro (Morciano di Romagna, 1926).

L’esposizione Arnaldo Pomodoro. {sur}face, promossa dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando straordinario per la rivitalizzazione dei centri storici, è prodotta da All Around Art in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. Realizzata con il supporto di Le Gallerie Shopping Center (main sponsor), Esselunga e Granarolo, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da All Around Art con testi di Arnaldo Pomodoro e Lorenzo Respi e ricco apparato iconografico. Per informazioni: Fondazione Campori (059.568580, info@fondazionecampori.it, www.fondazionecampori.it, www.solieracastelloarte.it).