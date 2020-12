Il sottopasso per Cibeno ancora chiuso a pedoni e bici. Ultimi giorni di lavoro per la nuova pista

L’Amministrazione comunale informa che a causa delle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, non è stato possibile ultimare la costruzione della ciclopedonale che si collegherà al sottopasso delle vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Lago di Bracciano: pertanto il transito di pedoni e ciclisti rimarrà deviato ancora qualche giorno su itinerari alternativi, come indicato dalla segnaletica presente in loco; in particolare l’alternativa per raggiungere via Roosevelt e Cibeno è attualmente il passaggio a livello di via Manzoni.

I lavori per la pista riprenderanno lunedì 7 dicembre, e dovrebbero concludersi entro mercoledì 9, data in cui si ipotizza, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo, la riapertura al transito ciclopedonale del sottopasso.