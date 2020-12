L’esito del tampone molecolare arriva tramite SMS

Un sms con l’esito del tampone direttamente sul telefono cellulare. Sarà operativo da lunedì 7 dicembre il nuovo servizio dell’Azienda Usl di Bologna per una comunicazione tempestiva dell’esito dei tamponi molecolari.

Chi risulterà positivo potrà quindi porsi subito in isolamento, limitando così la diffusione del Covid-19 e riceverà successivamente, da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, la certificazione di inizio isolamento al proprio indirizzo mail e all’indirizzo mail del proprio Medico di medicina generale.

Il servizio, in una prima fase sperimentale, sarà disponibile per chi effettua il test negli ambulatori allestiti presso via Boldrini 2 e all’Autostazione di Bologna. Se l’esito della sperimentazione sarà positivo, il servizio potrebbe essere esteso anche ad altri punti di effettuazione tamponi. La nuova modalità si attiva con il consenso dell’interessato che deve fornire il numero di cellulare al momento dell’accettazione per l’esecuzione del tampone.

Il cittadino può scegliere liberamente di ricevere l’esito del test attraverso l’sms compilando il modulo che viene consegnato all’accettazione: a maggiore tutela della privacy è necessario specificare la richiesta e fornire il numero telefonico ogni qualvolta si effettui il test. Nel modulo verrà richiesto il consenso, il numero telefonico e l’indirizzo mail dell’interessato a cui saranno eventualmente inviate successive certificazioni.

L’sms contiene i dati anagrafici dell’interessato (iniziali di nome e cognome e data di nascita), la data di effettuazione del test e la comunicazione dell’esito (positività o negatività).

Il referto, invece, è sempre disponibile e scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico (se attivato) o nella sezione ‘Referti online’ del sito web ausl.bologna.it, inserendo il codice che si trova sul foglio ricevuto, ed è disponibile contestualmente alla ricezione dell’sms.