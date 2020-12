Droga: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, arrestato a Nonantola

I carabinieri della stazione di Nonantola hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un soggetto extracomunitario, classe 1980, per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso di accertamenti fatti dai Carabinieri per una lite occorsa tra due marocchini, sono stati approfonditi gli accertamenti sull’identità delle due persone coinvolte.

Uno dei due, poiché sprovvisto di documento, veniva fotosegnalato per identificazione, attività che ha permesso ai militari di verificare che lo stesso era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso il 23/09/20 dall’Autorità giudiziaria spagnola, a seguito della condanna a tre anni di reclusione in Spagna, per spaccio di sostanze stupefacenti. Di conseguenza è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.