Mick Schumacher è il campione 2020 di Formula 2

Mick Schumacher, pilota del team Prema e membro della Ferrari Driver Academy, ha vinto il titolo 2020 di Formula 2 al suo secondo anno nella categoria. Lo ha fatto nell’ultima gara della stagione, disputata sull’Outer Track del Bahrain International Circuit, nella quale è giunto solo 18°, senza ottenere punti, al pari dell’unico potenziale avversario rimasto in lizza, il compagno d’accademia Callum Ilott, che si è piazzato decimo lasciando invariato il divario in classifica di 14 punti.

Trionfo dell’Academy. Per FDA si tratta di una stagione da ricordare con tre suoi ragazzi nei primi quattro posti della classifica e la lotta al titolo racchiusa, nell’ultima gara, ai soli Schumacher e Ilott. Da ricordare anche la grande stagione di Robert Shwartzman, campione di Formula 3 che nell’anno del debutto ha vinto come nessuno (quattro gare) e si è subito imposto come uno dei protagonisti della categoria propedeutica alla Formula 1. Ai tre sopra citati si aggiungono Marcus Armstrong e Giuliano Alesi, autori di un inizio di stagione molto buono e di una seconda parte di campionato meno brillante. Nel complesso in Formula 2 i piloti di FDA hanno conquistato 9 vittorie, 24 podi (in media uno ad ogni gara), cinque pole position e quattro giri più veloci, piazzandosi in zona punti per ben 61 volte.