Nella giornata di martedì 8 dicembre si svolgerà regolarmente il mercato tradizionale degli ambulanti a Novi di Modena in via G. di Vittorio. Si ricorda che per utenti e ambulanti sono sempre valide le norme definite dai protocolli di sicurezza nazionali e regionali. Per ogni informazione visita il sito del Comune https://www.comune.novi.mo.it oppure su Facebook