Oggi all’ora di pranzo i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lavino, a Monte San Pietro per recuperare un furgone precipitato nei pressi di un’abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo con l’ausilio dell’autogrù, dopo averlo stabilizzato. Presenti anche i carabinieri.