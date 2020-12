Da oggi si può tornare in Biblioteca, servizi disponibili su appuntamento e prenotazione

Da questa mattina le Biblioteche di Sassuolo sono di nuovo accessibili, per i servizi di prestito e per le postazioni di studio (queste ultime solo in Biblioteca Cionini), con modalità di prenotazione e appuntamento, in ottemperanza al DPCM del 3 dicembre 2020.

Negli ultimi mesi il patrimonio della biblioteca si è arricchito di tante novità: libri, DVD, audiolibri, manuali, guide a altro ancora. Opere di ogni tipologia e genere, per chi ama leggere per svago, per chi desidera rimanere sempre informato o vuole conoscere e approfondire, ma anche volumi particolarmente utili a chi studia, manuali e testi specialistici.

I bibliotecari sono sempre disponibili per informazioni e consulenze. Sulle pagine social e in formato cartaceo è possibile trovare tanti “bollettini”, dai “Freschi di scaffale” (ultimi titoli usciti) a svariate bibliografie tematiche, per aiutare gli utenti a scoprire le novità, individuare i libri e gli autori preferiti e trovare ispirazione su temi interessanti e attuali.

Il prestito potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

● prestito su prenotazione (“take away” con ritiro veloce);

● prestito con scelta libera dallo scaffale, su appuntamento e con permanenza limitata.

● prestito a domicilio – raccomandato in particolare alle fasce più a rischio contagio e a persone con difficoltà di spostamento – con alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, che la Biblioteca ringrazia per il prezioso aiuto.

Saranno inoltre nuovamente accessibili le sale studio della Biblioteca Cionini, previa prenotazione attraverso il portale Bibliomo.it.

Rimangono per ora sospesi i servizi di lettura quotidiani e riviste (emeroteca) e di utilizzo delle postazioni internet della biblioteca. In Biblioteca Leontine, non è ancora possibile fermarsi a studiare.

COME FUNZIONA IL PRESTITO

L’accesso alla Biblioteca sarà sempre e comunque su prenotazione e appuntamento.

Sono 3 le modalità per accedere ai servizi di prestito:

1. Prenotazione e appuntamento per ritiro veloce – “Take away”

Il prestito avviene esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione anticipata dei documenti, che può essere effettuata telefonicamente o via e-mail.

Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e concordato un giorno ed una fascia oraria per il ritiro. Si prega di rispettare gli orari dell’appuntamento per evitare assembramenti.

2. Accesso alla biblioteca per un tempo limitato e scelta libera dei documenti dallo scaffale

Solo su appuntamento, sarà consentito l’accesso alle sale di narrativa, saggistica e sezione audiovisivi, per scegliere autonomamente i libri e le risorse da prendere in prestito. Per accedere al servizio, è necessario contattare la Biblioteca in anticipo, tramite telefono o e-mail.

3. Prestito a domicilio

Il prestito dei documenti avviene su prenotazione telefonica o tramite e-mail.

Al momento della prenotazione, verrà registrato il prestito e comunicato il giorno della consegna, che sarà a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana.

COME FARE PER FERMARSI A LEGGERE E A STUDIARE IN BIBLIOTECA CIONINI

Le nostre sale studio al I e II piano sono di nuovo accessibili: per poter riservare il tuo posto, è necessario prenotare attraverso il portale www.bibliomo.it. Abbiamo pubblicato poco tempo fa un semplice tutorial, per seguirti passo dopo passo nella prenotazione. Se non hai le credenziali per accedere, puoi chiederle in Biblioteca; ricorda che sono valide anche quelle fornite dall’Ateneo UniMoRe. Utilizzando i tuoi dispositivi, potrai anche navigare grazie al Wi-Fi gratuito EmiliaRomagnaWiFi.

CATALOGHI E RISORSE DIGITALI A DISPOSIZIONE

I cataloghi online www.bibliomo.it e www.kidsbibliomo.it. sono utili strumenti per verificare la disponibilità dei documenti, leggerne le schede descrittive e trovare i libri di interesse anche utilizzando parole chiave.

Assolutamente da provare, per chi ancora non la conoscesse, la piattaforma EMILIB, la biblioteca digitale emiliana che consente di accedere gratuitamente e da remoto a eBook, riviste, quotidiani, musica, video e tanto altro ancora. E’ possibile richiedere alla Biblioteca le credenziali di accesso.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Contattare la Biblioteca “N. Cionini”

– Telefonando al numero 0536 880813, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19; sabato dalle 8.30-13.

– Scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Contattare la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine”

– Telefonando al numero 0536 880814, lunedì e mercoledì: 9-13 e 14.30-18.30; martedì, giovedì, venerdì: 14.30-18.30; sabato: 9-13.

– Scrivendo una e-mail a leontine@comune.sassuolo.mo.it

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti sui nostri servizi attraverso pagine istituzionali del Comune di Sassuolo e sui canali Facebook e Instagram delle Biblioteche.