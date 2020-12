Distretto di Vignola: un questionario per la cittadinanza per capire le necessità delle persone con disabilità e non solo

Distretto di Vignola: un questionario per la cittadinanza per capire le necessità...

Al via un’indagine rivolta ai cittadini con una disabilità, alle persone che stanno accanto alle persone con disabilità, agli operatori dei servizi pubblici e privati e ai volontari delle associazioni residenti e operanti nel Distretto di Vignola, per raccogliere quello che stanno vivendo e hanno vissuto in questo complicato 2020.

L’indagine è promossa dal Tavolo permanente sulla Disabilità del Distretto di Vignola, attivo sul territorio dal 2010 e composto da operatori dell’Unione Terre dei Castelli, dell’Asp, dell’Asl, del Csv, degli enti di terzo settore e di familiari che insieme lavorano a partire dalle necessità delle persone.

Lo scopo è quello di raccogliere informazioni dai racconti delle persone per poi provare a costruire insieme un maggiore benessere collettivo. La lettura integrata dei vissuti delle persone che in qualche modo si rapportano con una disabilità e dove ognuno – operatore, volontario o famigliare- porta la propria visione, permetterà infatti di costruire risposte più complete che contribuiranno al reale benessere della cittadinanza.

I questionari ai servizi e alle associazioni saranno somministrati tramite un invio diretto mentre ai cittadini è richiesto di rispondere all’indagine compilando, alternativamente, i questionari indicati qui sotto, entro il 9 gennaio 2021. Il questionario è anonimo e i dati saranno trattati in modo aggregato ed esclusivamente ai fini della presente indagine. Per informazioni: vignola@csvterrestensi.it