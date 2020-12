Il Comune di Fiorano ricorda che per presentare domanda per le borse di studio c’è tempo solo fino al 16/12

Il Comune di Fiorano ricorda che per presentare domanda per le borse...

Scade mercoledì 16 dicembre (ore 16.30) la possibilità di presentare domanda per ottenere una delle Borse di Studio messe a disposizione dal Comune di Fiorano Modenese a favore degli studenti più meritevoli.

L’Amministrazione intende infatti sostenere economicamente le famiglie residenti nel percorso scolastico e formativo dei propri figli, pensando in questo caso ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e l’università. A tal proposito, per il 2020, sono previste 20 borse del valore di 500 euro ciascuna per i frequentanti della scuola secondaria di II grado (superiori) e 10 borse dall’importo di 1.000 euro per studenti universitari.

Per beneficiare dell’iniziativa al sostegno scolastico, sono necessari alcuni requisiti. Innanzitutto, essere residenti nel Comune di Fiorano Modenese alla data di validità del bando; possedere un ISEE non superiore a 26 mila euro; non aver ottenuto incentivi della stessa tipologia presso altri enti o associazioni inerenti all’anno 2019/2020. A questi si aggiungono i seguenti obblighi: essere studenti iscritti per la prima volta alla classe frequentata; oppure essere universitari che hanno superato tutti gli esami previsti nel corso di studio cui si risulta iscritti, aventi una media pari ad almeno 24/30, o essersi laureati “in corso” (in una sessione di laurea del 2020) con una votazione pari ad almeno 88/110.

Il Bando è partito il 9 novembre e il termine perentorio per la scadenza è individuato invece nella giornata del 16 dicembre. Le domande debbono essere redatte su apposito modulo disponibile sul sito comunale, dove sono presenti tutte le altre informazioni, nonché il testo completo del Bando.