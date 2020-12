Reggio Emilia: pranzo di Natale con AIMA (Malattia di Alzheimer) in versione digitale

Anche quest’anno il brindisi con la sottoscrizione interna a premi del Pranzo di Natale AIMA si farà ma… da casa! Viste le restrizioni del periodo, l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer di Reggio Emilia ha cercato una nuova soluzione per mantenere una tradizione molto amata, quella del pranzo collettivo per le feste. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre alle 14:00 per un collegamento tramite la piattaforma Zoom.

Iscrivendosi con 15 euro al Pranzo di Natale virtuale di AIMA Reggio Emilia, si fornirà un contributo alle attività dei Caffè Incontro e si riceverà per mail:

il link per partecipare al brindisi su Zoom, in cui rivedere tutti gli amici di AIMA e scambiarsi gli Auguri di Buon Natale;

il numero per l’estrazione della sottoscrizione interna a premi;

il link a un video con ricette pensate per AIMA dallo Chef Enzo Bertelli.

Enzo Bertelli chef e gestore del ristorante Crudo & Bencotto in via Campo Marzio a Reggio, è un ristoratore storico della nostra città (dal Caffè Arti e Mestieri a Il Gioco dell’Oca, dal Tamuré all’Aquilone) e, con grande generosità, ha scelto di dedicare un video all’associazione per insegnare a cucinare due delle sue ricette.

Il giorno prima del pranzo, tutti i donatori iscritti all’evento riceveranno il link per vedere il video e imparare a cucinare questi piatti e potranno scegliere se prepararli per il pranzo di domenica 13 o in un altro momento delle prossime feste.

Per l’iscrizione si richiede una donazione di 15 euro a persona. Per prenotare chiamare il numero 339 7733104 oppure inviare una mail a comunicazione@aimareggioemilia.it.

Per informazioni sul pranzo e per donare, visitare: https://www.aimareggioemilia.it/pranzodinatale/