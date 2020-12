“Storie di Natale al telefono”: l’iniziativa della Biblioteca comunale di Castelvetro al tempo del Covid

“Pronto? Siamo la Biblioteca comunale di Castelvetro e ti telefoniamo per leggerti una bellissima storia di Natale”. In tempi di emergenza pandemica e di distanziamento sociale, a Castelvetro si sono inventati l’iniziativa “Storie di Natale al telefono”. In pratica, per tutto il mese di dicembre, il martedì pomeriggio ed il sabato mattina, le operatrici della Biblioteca Laura Feverati e Daniela Lamborghini chiameranno telefonicamente a casa bambine e bambini e gli leggeranno una piccola storia di Natale.

La partecipazione all’iniziativa è molto semplice: basta prenotare la propria chiamata indicando nome ed età del bambino, telefonando in Biblioteca al numero 059 758842, oppure mandando un messaggio wathsapp al numero 335 473819, oppure inviando una mail a: biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it, concordando, ovviamente, un orario disponibile per la telefonata.

«In un momento in cui ancora non possiamo accogliere persone all’interno della nostra Biblioteca – dice Giorgia Mezzacqui, assessore castelvetrese alla Cultura – abbiamo pensato che potesse essere bello provare ad avvicinarci ai piccoli utenti e alle loro famiglie, anche se solo attraverso un telefono, per far sapere loro che ci siamo sempre».