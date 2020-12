Zola Predosa: banda dei furti in villa messa in fuga dall’arrivo dei carabinieri

Zola Predosa: banda dei furti in villa messa in fuga dall’arrivo dei...

I Carabinieri della Stazione di Zola Predosa hanno avviato le indagini per risalire a una banda di ladri che ha tentato di irrompere all’interno di una villa. E’ successo alle ore 17:30 di ieri, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna ha ricevuto la telefonata di un cittadino spaventato che chiedeva aiuto per la presenza di quattro balordi che si erano introdotti nel suo giardino, pianificando un’irruzione in casa. La richiesta di soccorso è stata comunicata a tutte le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che in quel momento si trovavano nei paraggi per i consueti controlli del territorio. Alla vista dei militari che stavano arrivando, la banda di ladri ha desistito, dileguandosi per i campi adiacenti.