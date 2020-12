E’ positivo al Covid, ma esce e sale su un autobus per andare a fare shopping

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un ragazzo italiano che, sottoposto all’isolamento fiduciario per la sua accertata positività al Covid-19, era uscito da casa per andare a fare shopping al centro commerciale “Leonardo”. Fortunatamente, l’ambizione del giovane di recarsi in un luogo pubblico per fare acquisti di Natale è stata interrotta dai militari che lo hanno intercettato a bordo di un autobus di linea proveniente da un altro Comune.

E’ successo ieri pomeriggio, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto la telefonata di un Carabiniere, libero dal servizio, che riferiva di essere venuto a conoscenza che il giovane, maggiorenne, era “evaso” dalla sua abitazione per recarsi a Imola, violando il provvedimento sanitario cui era stato sottoposto.

Dopo aver localizzato l’autobus di linea che stava trasportando il ragazzo, l’operatore del 112 ha telefonato all’autista, informandolo dell’accaduto e invitandolo a interrompere il servizio senza creare panico tra gli altri passeggeri che stavano viaggiando. Intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola a 4 km di distanza dal centro commerciale “Leonardo”, il giovane è stato invitato a scendere dall’autobus e a salire su un’ambulanza del 118 che, scortata dai militari, ha trasportato il passeggero nuovamente a casa per restarci fino al termine previsto dall’autorità sanitaria.