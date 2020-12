Ruba videogiochi all’ipermercato, arrestato 29enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 29enne bengalese, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato in concorso. Il giovane è finito in manette per aver tentato di allontanarsi dal centro commerciale “Centro Nova” senza pagare una decina di videogiochi che aveva sottratto con la complicità di altri due soggetti non ancora identificati, dagli scaffali dell’ipermercato “Extracoop” e occultato all’interno di una borsa “schermata”, modificata artigianalmente per eludere il sistema antitaccheggio.

Alla vista dei tre malviventi che stavano armeggiando tra gli scaffali del supermercato, il personale addetto alla sicurezza ha telefonato al 112. All’arrivo dei militari di San Lazzaro di Savena, il giovane è stato arrestato, mentre i due complici sono riusciti a fuggire. La borsa è stata sequestrata e la refurtiva, del valore di 700 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza posticipata per i termini a difesa, il 29enne è stato sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Bologna.