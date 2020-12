Poco prima delle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione nord al km 30 per l’incendio di una vettura. Il personale intervenuto hanno provveduto allo spegnimento dell’auto e alla messa in sicurezza dello scenario.

È stata necessaria la chiusura dell’autostrada solo in direzione nord per la durata delle operazioni. Sul posto anche polizia stradale e personale di autostrade.