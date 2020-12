Chiusura strada Comunale Gova-Morsiano in località La Costa di Morsiano

Il Sindaco di Villa Minozzo, considerato che si è riattivato il movimento gravitativo in corrispondenza del “Rio della Costa” in rapido movimento verso valle con rischio di coinvolgimento del ponte e della strada Comunale, ha ordinato l’immediata interruzione del transito veicolare della strada Comunale Gova-Morsiano “Via Monte Bore” in località La Costa di Morsiano, in corrispondenza del ponte sul “Rio della Costa” a tutela della sicurezza

della circolazione e della pubblica incolumità.

L’abitato di Morsiano è raggiungibile da Gova percorrendo la seguente viabilità alternativa:

– strada Comunale Campomagnano – Strinati – Le Tegge – Morsiano, che nel tratto Campomagnano – Strinati – Le Tegge ha in fondo a mac-adam – strada Comunale Gova – Cà dell’Onesta – La Sorba – Novellano – Morsiano;

L’abitato di Gova è raggiungibile da Morsiano, percorrendo al seguente viabilità alternativa:

– strada Comunale Morsiano – Le Tegge – Strinati – Campomagnano, che nel tratto Le Tegge – Strinati – Campomagnano, ha il fondo a mac-adam;

– strada Comunale Morsiano – Novellano – La Sorba – Cà dell’Onesta – Gova.

La Stazione Carabinieri e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati sul controllo e sull’osservanza dell’Ordinanza.