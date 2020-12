Maranello: Contributi al volontariato, c’è il bando

Contributi al volontariato per valorizzare “il ruolo insostituibile di supporto a favore della comunità” che i volontari e le associazioni di Maranello hanno svolto nei mesi scorsi e continuano a svolgere, in un anno caratterizzato dalla grave situazione di incertezza e difficoltà causata dalla pandemia. Proprio al mondo del volontariato e dell’associazionismo è rivolto il bando pubblicato dal Comune di Maranello, in scadenza il 23 dicembre, che mette a disposizione quasi 14mila euro, divisi tra risorse per le associazioni che operano nell’ambito del volontariato sociale (8700 euro) e quelle legate a progetti di solidarietà internazionale (5000 euro).

“Il 2020 ha visto i volontari di Maranello impegnati insieme alle istituzioni nell’emergenza sanitaria”, è il commento del sindaco Luigi Zironi. “Donne e uomini di Maranello si sono rivelati, in questo periodo difficile, una risorsa straordinaria su cui la nostra comunità ha potuto fare affidamento, e su cui può e potrà ancora contare. Per questo abbiamo deciso di continuare a sostenere le associazioni del territorio con risorse a sostegno dei loro progetti e attività”.

Il bando è dunque rivolto alle organizzazioni di terzo settore con sede a Maranello o che svolgono la loro attività sul territorio comunale. Saranno presi in considerazione progetti di promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale e di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate, sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative a carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale, e di informazione e formazione alla cittadinanza in ambito umanitario, di prevenzione e di salute. Saranno valutati progetti che presenteranno come requisiti fondamentali il carattere sociale, il valore per la collettività ed un ampio rilievo pubblico, da realizzarsi nel territorio comunale. Il Comune potrà poi sostenere i progetti delle associazioni anche mediante la concessione gratuita di spazi ed attrezzature. Domande da presentare entro le ore 12 del 23 dicembre, tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello.