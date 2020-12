Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 15 dicembre

Ancora presenza di nebbia in pianura e nelle valli in mattinata in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Cielo generalmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla parte centro-occidentale della regione. Possibilità di isolate pioviggini sul settore occidentale in giornata. Dalle ore serali precipitazioni deboli a partire dai rilievi occidentali in progressiva estensione al settore emiliano nelle ore notturne con quota neve superiore a 1500 metri. Temperature: minime intorno a 0 o 1 °C sulle aree urbane e anche inferiori sulle aree extraurbane con locali gelate mattutine; comprese tra 1 e 3 °C lungo la fascia costiera. Sulle aree collinari centro-orientali dove la copertura nuvolosa sarà meno consistente le temperature per effetto dell’ inversione termica tenderanno invece a risultare più alte che sulla pianura. Massime stazionarie attorno 6 °C nell’entroterra; attorno a 8 °C lungo a fascia costiera. Venti: deboli dai quadranti occidentali sulla pianura e tendenti a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi.

(Arpae)