“Attenti al meteo!”: come comportarsi in caso di eventi estremi. Se ne parla in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Sasso Marconi

“Attenti al meteo!”: come comportarsi in caso di eventi estremi. Se ne...

“Per saperne di più”, il ciclo di incontri online organizzato dal Comune di Sasso Marconi per approfondire temi di carattere ambientale (e non solo), prosegue con un nuovo appuntamento.

Domani, 17 dicembre, si parla di un tema di stretta attualità come il cambiamento climatico. Gli eventi meteorologici estremi oggi sono sempre più frequenti, anche sul nostro territorio: il riscaldamento globale ha innescato un processo di cambiamento che sta avvenendo troppo velocemente per consentire all’uomo di adattarsi attraverso un processo fisiologico e progressivo.

Luca Vanelli, Community Manager di “OGGI – La Casa dell’Innovazione” dialoga in diretta Facebook con Irene Bernabei, Assessora all’Ambiente del Comune di Sasso Marconi, spiegando perché il clima stia cambiando e dando suggerimenti utili per affrontare questa “nuova normalità” climatica: in particolare, scopriremo quali siano i comportamenti adeguati per proteggersi dai fenomeni estremi riducendo disagi, rischi e danni.

Diretta streaming domani alle 18 sulla pagina Facebook del Comune di Sasso Marconi