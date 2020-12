I Benzinai di Bologna per Telethon

Da diversi anni abbiamo la fortuna di avere come compagno di squadra di Bologna nella Maratona Telethon Adriano Ongaro, il Gestore dell’Eni Cafè di via Bazzanese di Casalecchio di Reno.

Una collaborazione virtuosa che chi ha permesso di raccogliere numerosi fondi per la ricerca scientifica per le malattie genetiche rare. E la promozione anche sulla sua pagina di Facebook.

Ad ogni pieno anche una proposta di sostenere Telethon con un Cuore di cioccolato. Con successo.

In quest’anno così difficile per tutti che ha reso ancora più evidente come sia complessa la vita delle persone affette da malattie genetiche, grazie alla promozione di Adriano si sono aggiunti alla squadra diversi altri Eni Cafè della provincia di Bologna, con una disponibilità molto apprezzata.

Ciò ci ha reso possibile essere presenti sul territorio in maniera capillare nonostante la mancanza dei tradizionali banchetti nelle piazze.

Far conoscere e sostenere la Ricerca diventa così anche un meritevole impegno sociale.