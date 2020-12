Sassuolo, quasi 600.000 € stanziati per la manutenzione cittadina

€ 597.131,05 per interventi e manutenzioni a strade, piazze ed edifici cittadini. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, attraverso dieci delibere in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Le delibere di Giunta approvate, numerate in ordine progressivo dalla 245 alla 254, approvano ognuna progetti esecutivi che spaziano dalla fresatura e riasfaltatura di strade cittadine all’adeguamento antincendio di alcune scuole, dalla manutenzione dell’illuminazione pubblica e degli impianti semaforici alla manutenzione straordinaria di Casa Serena fino alla riqualificazione dell’area destinata agli orti sociali e didattici presso il parco Albero d’Oro.

“La manutenzione della città è sempre stata una nostra priorità sin dal nostro insediamento – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – e dopo gli interventi di potature ed asfalti che sono tutt’ora in corso aggiungiamo risorse necessarie per mantenere gli impegni presi. Non ci fermeremo qui: nel 2021, attraverso il bilancio che è in corso di approvazione, stanzieremo somme importanti per ulteriori interventi di manutenzione per procedere nel senso di restituire alla città un look nuovo e migliore come i cittadini chiedono e Sassuolo merita”.

Progetti approvati e finanziati che, una volta individuate le ditte, verranno avviati e portati a termine nei primi mesi del 2021.

Nello specifico:

La Delibera n°245 del 17/12/2020 stanzia € 34.656,66 per effettuare opere necessarie all’utilizzo in sicurezza delle varie sedi di associazioni di promozione sociale, prevedendo l’esecuzione delle necessarie opere edili ed impiantistiche presso l’Albero d’Oro, Circolo Tassi, Teatro Temple ed ex Macello.

La Delibera n°246 del 17/12/2020 stanzia € 6.302,34 per un intervento di consolidamento locale, finalizzato alla messa in sicurezza di trave in legno all’interno della sede Municipale.

La Delibera n°247 del 17/12/2020 stanzia € 46.736,89 per finanziare l’Accordo Quadro di “manutenzione elementi di pubblica illuminazione, semaforici, di impianti tecnologici e segnalatori” che avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula. La struttura dei contratti discendenti dall’Accordo Quadro permetterà alla Stazione Appaltante di formulare le proprie richieste d’intervento, organizzandole secondo tre livelli di priorità:

intervento immediato (entro 1 ora dalla richiesta). Riguarda situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone come possibili contatti diretti con parti in tensione, instabilità statica di elementi di impianto (apparecchi, sostegni, funi, tiranti ecc…) oppure condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale (semafori spenti, anomale posizioni statiche assunte da elementi di impianti a seguito di cedimenti, sinistri, atti vandalici, agenti atmosferici); intervento prioritario (entro 48 ore dalla richiesta). Riguarda situazioni che pur non comportando rischio immediato di incolumità per le persone devono essere risolte entro tempi contenuti; intervento programmato (entro 7 giorni dalla richiesta). Riguarda interventi essenzialmente di posa in opera di nuovi elementi o di sostituzioni complesse che non pregiudicano l’efficienza degli impianti esistenti.