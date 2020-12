Questa sera intorno alle 20.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento di via Mazzini a Sassuolo. Una persona è stata rinvenuta morta all’interno. La vittima sarebbe un cittadino croato di 52 anni, ospite di un amico che al momento non si trovava in casa. Secondo una prima ipotesi, l’uomo si sarebbe addormentato con la sigaretta accesa.