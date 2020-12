Golden Foot Award a Cristiano Ronaldo “Grande onore”

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Ennesimo riconoscimento in bacheca per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese si è infatti aggiudicato il prestigioso Golden Foot Award, unico premio che un calciatore può vincere una sola volta in carriera. “Ricevere questo premio è un onore – ha detto Ronaldo -. Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol”. L’asso di proprietà della Juventus era stato nominato vincitore del premio lo scorso 1 dicembre ma la cerimonia si è svolta oggi a porte chiuse a causa delle restrizioni legate alla pandemia. A consegnare il 18° Golden Foot Award a Cristiano Ronaldo è stato Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza del Principe Alberto II di Monaco, con quest’ultimo cha ha anche inviato un videomessaggio: “Sarà un onore per il Principato di Monaco avere nella nuova ‘The Champions Promenadè le impronte di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e del presidente della Juventus, Andrea Agnelli”.

Oltre a Cristiano Ronaldo, infatti, la commissione ha assegnato al numero 1 della Juventus, Andrea Agnelli, il premio Golden Foot Prestige, nuovo riconoscimento che ha preso il via quest’anno e che premia i presidenti più vincenti, ancora in attività.

(ITALPRESS).