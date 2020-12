Vaccine Day: a Bologna riguarderà 275 tra operatori sanitari e delle CRA

Tutto pronto anche a Bologna per il Vaccine Day COVID-19, programmato per domenica 27 dicembre. 225 tra medici e infermieri dei servizi di emergenza, medici USCA, operatori reparti covid e i vaccinatori delle aziende sanitarie cittadine, e 50 operatori della Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro, individuata dalla cabina di regia interaziendale guidata da Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna, i primi a ricevere il vaccino Pfizer/BioNtech. Il via alle 9,30, presso l’ambulatorio vaccinale in Autostazione.

“A partire dai primi giorni di gennaio” ha dichiarato Lorenzo Roti “inizierà la prima fase, come definita dal Ministero della Salute, della campagna di vaccinazione di massa che coinvolgerà i circa 34 mila professionisti e lavoratori delle aziende sanitarie della provincia (AUSL, AOSP e IOR), delle Case di Cura e delle strutture residenziali, nonchè i 7 mila pazienti delle medesime strutture residenziali. La campagna di vaccinazione dovrà concludersi entro 40 giorni dall’avvio. L’organizzazione delle sedute vaccinali sarà localizzata presso il Polo fieristico con personale vaccinatore medico e infermieristico di tutte le aziende coinvolte. I primi dati di adesione alla vaccinazione, espressa preliminarmente dagli operatori, ci dicono che vi è molta attenzione”.