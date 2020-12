Cade in un laghetto nei pressi di Castel Guelfo, soccorso dai Vigili...

Alle ore 14:00 circa i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, l’elicottero e il nucleo acquatico per soccorrere una persona che accidentalmente è caduta in un laghetto nei pressi di Castel Guelfo. L’uomo è stato raggiunto dagli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco ed è stato tratto in salvo. Presente anche il 118 che ha provveduto a verificare lo stato del malcapitato e a somministrargli le prime cure. I Carabinieri sono giunti sul luogo del soccorso.