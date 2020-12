Questa mattina poco dopo le 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Granarolo dell’Emilia in via del Lavoro per un incidente stradale. Un camion adibito alla raccolta e al compattamento dei rifiuti, per cause in via di accertamento è uscito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto una squadra con l’autogrù in appoggio per recuperare il mezzo e rimetterlo sulle sue ruote. L’autista del camion non ha riportato ferite. Sul posto la polizia locale.