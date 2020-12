Il Lions Club Scandiano consegna 700 kg di alimenti e prodotti alla Caritas

Rispondere alle richieste delle persone in difficoltà è uno dei tanti modi con cui i Lions ogni giorno si mettono al servizio del territorio e della comunità. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il pensiero dei soci del Club di Scandiano è andato alle persone e alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà.

Per loro si sono rimboccati le maniche e hanno dato vita a una gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere una cospicua somma di denaro; quindi si sono rivolti al punto vendita Conad di Scandiano, diretto da Ercole Iaccheri, che ha voluto condividere questo atto di generosità, contribuendo a sua volta con un importante sconto su generi di prima necessità come latte, zucchero, olio, biscotti, scatolame e pannolini per bambini.

Il risultato è straordinario: i soci del Club hanno consegnato 700 kg di alimenti e prodotti alla Caritas di Scandiano. Grande la soddisfazione del diacono Olinto Burani che di fronte a tanta merce ha esclamato “ora quando busseranno alla nostra porta, potrò accontentarli”.

Al momento della consegna erano presenti anche alcuni volontari della Caritas, il dirigente del Conad Ercole Iaccheri e la presidente del Lions Club Scandiano dr.ssa Patrizia Romani che ha rivolto “un ringraziamento commosso a tutti i soci che, nonostante le limitazioni e le difficoltà di questo anno funestato dalla terribile pandemia, si sono prodigati in tutti modi per rispondere concretamente alle tante richieste di aiuto e sostegno che arrivano dalla nostra comunità”.