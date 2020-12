Un dolce Natale per gli operatori sanitari dei Reparti Otorino e Centro Oncologico del Policlinico di Modena

Un dolce Natale per gli operatori sanitari dei Reparti Otorino e Centro...

Grazie alla sensibilità di Conad Parco di via Vignolese 128 a Modena, Lega Italiana lotta Tumori e Associazione La Nostra Voce, hanno donato panettoni per tutti gli operatori sanitari dei reparti Centro Oncologico Modenese e Otorino del Policlinico.

Non solo un dolce pensiero, ma un segno di profonda stima e ringraziamento per chi, medici, infermieri e oss, in questi mesi difficili ha continuato a curare ed assistere con professionalità immutata e umanità i pazienti oncologici.

Un piccolo dono per comunicare un grazie grande.