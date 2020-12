Castelfranco Emilia tra i primi comuni in Italia a bandire concorsi interamente on line

In assoluto tra i primissimi comuni a livello nazionale, l’Amministrazione di Castelfranco Emilia ha pubblicato un bando di concorso per assunzione di nuovo personale che si svolgerà completamente on line: è già visibile sul sito internet del Comune, con elencati i requisiti specifici richiesti e tutte le informazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove che, come detto, avverranno interamente da remoto. La finalità è quella di consentire anche a chi deve fare i conti con le restrizioni anti-coronavirus o con eventuali periodi di quarantena, di partecipare ai bandi di concorso. Parallelamente l’obiettivo è anche quello di velocizzare, rendendolo ancora più smart in tutti i sensi, il procedimento di selezione del personale da inserire in organigramma a seconda delle necessità dell’Ente.

“Questa pandemia, quasi superfluo ricordarlo, ci ha portato a dover cambiare molte abitudini e ad affrontare numerosi problemi ad ogni “latitudine” che mai avremmo nemmeno lontanamente immaginato di dover risolvere, ma noi – ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – siamo determinati nel affrontare i problemi che sono lì per essere risolti, così come gli ostacoli, si superano o si abbattono, a seconda delle situazioni. Ciò che conta è andare avanti e così, anche sul fronte del personale abbiamo deciso di attivare questa nuova procedura che consentirà a chiunque di partecipare, fermi restando i requisiti specifici ricercati di volta in volta. Potranno prendere parte ai concorsi – ha poi sottolineato – anche le persone magari costrette a restare temporaneamente in casa perchè covid positive o per quarantena preventiva, senza incappare, seppur beninteso involontariamente, in una sorta di “discriminazione” figlia appunto delle doverose restrizioni in materia di contrasto al potenziale contagio da Covid19. Negli ultimi mesi la cronaca nazionale ci ha raccontato di tante situazioni di questo tipo: basti pensare, ad esempio, a tutti quei giovani che non hanno potuto partecipare ai test d’ammissione per l’Università. Individuato dunque il problema, siamo passati alla soluzione, come nostra abitudine con concretezza. E di questo sono veramente grato alla Direzione amministrativa e del Personale e a quella Informatica del Comune per aver dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, creando questa nuova efficace opportunità che – ha concluso il Primo Cittadino – parallelamente ci farà fare un balzo in avanti straordinario, anche in termini di operatività”.