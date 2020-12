Controlli della Polizia di Stato reggiana nella festività di Natale

Nella giornata della festività del Santo Natale, sono stati effettuati i servizi di controllo straordinari, disposti dal Questore di Reggio Emilia in esito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volti al contrasto della diffusione del Coronavirus Covid-19 nel rispetto del DPCM del 18 dicembre cosiddetto “Decreto Natale” relativo alle limitazioni previste in occasione delle festività.

I controlli hanno riguardato il comune di Reggio Emilia con particolare riguardo agli accessi alla città da parte di automobilista provenienti da aree fuori comune. Questi i risultati conseguiti che hanno visto impegnati 16 equipaggi della Polizia di Stato: 56 autoveicoli controllati; 120 persone identificate; 76 autocertificazioni acquisite e nessuna contravvenzione elevata.

I controlli proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, al fine di constatare il generale rispetto delle regole previste dal citato Dpcm.