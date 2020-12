Reggio Emilia, la giornata di Santo Stefano ha impegnato la Polizia di Stato in interventi per liti in famiglia

Frequenti sono state le chiamate alla sala operativa della questura che almeno in tre occasioni ha dovuto inviare le pattuglie sul posto in abitazioni private del comune capoluogo per sedare gli animi tra marito e moglie o liti fra genitori e figli.

Fortunatamente solo semplici diverbi anche per futili motivi, la professionalità degli operatori ha contribuito a far si che gli animi fossero sedati e riportando così la calma nelle famiglie.

In una circostanza tuttavia si è dovuto provvedere al ritiro cautelare di due carabine ad aria compressa in applicazione dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza poiché erano regolarmente detenute da uno dei protagonisti delle liti famigliari così evitando ulteriori conseguenze.