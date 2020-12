Vaccine day a Bologna, il Sindaco Merola e l’assessore Barigazzi all’avvio delle somministrazioni

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola e l’assessore alla sanità Giuliano Barigazzi hanno assistito a partire dalle 14 di oggi pomeriggio all’avvio della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19. I primi vaccini sono stati somministrati ad operatori sanitari nel punto allestito in Autostazione. Subito dopo, il Sindaco e l’assessore si sono recati nella Casa residenza per anziani (Cra) “Giacomo Lercaro”, dove si sono svolte le prime vaccinazioni agli ospiti.

“Oggi per la prima volta dopo tanti mesi stiamo assistendo a un buon segnale – ha detto il Sindaco -. Lavoreremo tutti insieme, con il nostro personale sanitario sempre in prima fila, per raggiungere nel 2021 l’obiettivo importante di vaccinare l’80% dei cittadini. Più saremo vaccinati, meno morti avremo e meno metteremo in difficoltà il nostro personale sanitario e i nostri anziani. È un impegno per tutti. Vaccinarsi è un diritto ma è anche un dovere: dobbiamo diventare tutti immuni anche all’egoismo, dobbiamo continuare a essere la comunità che siamo sempre stati perché nessuno si salva da solo. Davvero chiedo ai cittadini di comprendere che questa è una buona notizia che dobbiamo rafforzare con i nostri comportamenti per tutto il prossimo anno, solo così ce la faremo”.

E’ una dottoressa bolognese, futuro Medico di Medicina Generale, la prima a vaccinarsi oggi a Bologna. Con lei, vaccinati in tutto 225 operatori sanitari delle Aziende sanitarie cittadine e 50 della CRA Lercaro

31 anni, bolognese, futuro Medico di Medicina Generale, Camilla Benedetti è la prima tra gli operatori sanitari ad essersi sottoposta oggi al Vaccine Day presso l’Autostazione di Bologna. La dottoressa Benedetti, che da gennaio farà parte del team che vaccinerà il personale sanitario pubblico, lavora oggi nelle USCA della Pianura Ovest dell’Azienda Usl di Bologna, e ha vissuto in prima linea la pandemia Covid-19.

“Credo fortemente nel lavoro delle USCA” ha dichiarato “lavorare in modo integrato con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, la Continuità Assistenziale e la rete dei servizi ospedalieri e territoriali, consente la migliore assistenza a questa grave emergenza sanitaria”.

Con lei si sono vaccinati oggi, in totale, 225 sanitari tra Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliera di S.Orsola e IOR, e 50, tra operatori e ospiti, della Casa Residenza Anziani Cardinale Giacomo Lercaro.