Aggrediscono i Carabinieri impegnati nei controlli anti Covid-19 e finiscono in manette

E’ successo l’altra notte (alle 00:20 del 27 dicembre 2020) a Castello di Serravalle, durante un servizio di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica che i Carabinieri della locale Stazione stavano facendo per strada, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti in possesso per spostarsi tra le ore 22:00 e le 05:00. Alla vista di due soggetti che stavano camminando sotto i portici di via Guglielmo Marconi, i militari si sono avvicinati per identificarli, riuscendoci soltanto con uno dei due, perché l’altro è riuscito a dileguarsi.

Avvicinato dai Carabinieri, il soggetto li ha aggrediti ed è finito in manette. Durante il trasferimento dell’arrestato, identificato in un 33enne rumeno residente a Legnago (VR), i militari sono stati “attaccati” all’ingresso della caserma da tre soggetti che volevano liberare l’amico in manette. Nonostante l’inferiorità numerica, i militari sono riusciti a difendersi, neutralizzando la minaccia e arrestando gli altri tre criminali. Oltre al 33enne rumeno, sono finiti in manette per resistenza, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, altri tre rumeni, un 30enne di Legnago, un 29enne di Castello di Serravalle e un 28enne di Bazzano.

Durante la difesa della caserma e le fasi dell’arresto, i militari sono rimasti lievemente feriti. Medicati dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bazzano, sono stati dimessi con prognosi di 5 e 15 giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i quattro malviventi, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti all’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto, prevista nella mattinata odierna.