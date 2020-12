Zola Predosa “Dedicato alle imprese”: mercoledì 30 dicembre un Consiglio comunale straordinario sul mondo produttivo zolese

Mercoledì 30 dicembre alle ore 18.00 seduta straordinaria del Consiglio comunale di Zola Predosa dedicata al mondo imprenditoriale del territorio per raccontare quello che è stato, quello che è ogni giorno e quello che potrà essere domani.

Dopo i saluti della Presidente del Consiglio comunale Lidia Rosa Pischedda e del Sindaco Davide Dall’Omo, l’Assessora al Lavoro e alle Attività produttive Norma Bai, il Vicesindaco metropolitano Fausto Tinti e la referente del Servizio provinciale Progetti d’Impresa Marzia Florindi presenteranno il nuovo Sportello omonimo, un servizio a disposizione delle realtà imprenditoriali locali frutto della collaborazione tra Comune di Zola Predosa e Città metropolitana.

“L’impegno della Città metropolitana di Bologna e dei territori non si ferma e prosegue anche in questi mesi difficili”, sottolinea il Vicesindaco metropolitano con delega allo Sviluppo economico Fausto Tinti, “l’adesione del Comune di Zola Predosa alla rete degli sportelli di Progetti d’impresa – il servizio dedicato a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese – dimostra la volontà dell’Amministrazione di favorire l’imprenditorialità e l’occupazione, perseguendo l’obiettivo di unire le comunità attorno a quel bene fondamentale che è il lavoro. Sono orgoglioso di questo risultato”, conclude il Vicesindaco, “perché guarda con fiducia alle sfide del prossimo futuro e alla necessità di creare iniziative economicamente valide che possano contribuire al consolidamento e al rinnovamento del tessuto economico locale. L’impresa orientata alla sostenibilità deve essere al centro del nostro modello di sviluppo: essa è in grado non solo di produrre innovazione e ricchezza, ma di ridistribuirla sul territorio, favorendo la coesione”.

Dopo la presentazione del nuovo Sportello, verranno trasmessi in anteprima i video realizzati durante la premiazione delle aziende che nel corso del 2020 hanno festeggiato importanti anniversari e durante l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti d’Impresa”, allestita presso la Galleria dell’Arengo del Municipio di Zola Predosa.

‘Zola Produttiva arricchisce i propri contenuti e l’offerta di servizi al mondo imprenditoriale – interviene Norma Bai, Assessora al Lavoro, Attività Produttive e Commercio di Zola Predosa – come già accade con Co-Start Villa Garagnani, incubatore di startup e spazio di coworking, e ora proseguirà con lo Sportello Progetti d’Impresa.

Coniugare tradizione e innovazione è un tema a me molto caro, credo sia importante per ciascuno di noi imparare dalle nostre migliori esperienze per guardare con fiducia al futuro attraverso cambiamenti vincenti.

Proprio per questo sono fiera di presentare la mostra ‘Scatti d’impresa’, che ospita copie di immagini concesse dalle Collezioni d’Arte e Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna – Fondo Fototecnica Bolognese, una testimonianza del nostro importante passato che, fortunatamente è spesso ancora un luminoso presente.

Non meno importante il riconoscimento che anche quest’anno vogliamo tributare alle imprese che sul nostro territorio sono cresciute, mostrando di amarlo e contribuendo ogni giorno al suo sviluppo.’