Granarolo: fuga di gas, evacuati 4 appartamenti

Questa mattina poco dopo le 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e il nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) a Granarolo dell’Emilia per una fuga di gas avvenuta in un condominio in via Cadriano.

Quattro appartamenti evacuati, sette persone fuori casa fino al termine dei lavori per la messa in sicurezza. Le famiglie evacuate sono state prese in carico dalle autorità comunali che hanno loro fornito una sistemazione di emergenza. I vigili del fuoco sul posto hanno provveduto ai controlli di sicurezza, allertato il pronto intervento dell’Hera che ha intercettato la perdita e iniziato i lavori di riparazione. Le squadre sono rimaste in via Cadriano per la messa in sicurezza dello scenario. Presente il Sindaco di Granarolo, la polizia locale e i carabinieri, oltre ai tecnici di Hera. Nessun ferito.