I Wrestler di Maranello chiamati per la scalata al titolo massimo di San Marino

In occasione del veglione di San Silvestro l’AWS, la federazione di Wrestling di San Marino ha messo in onda allo scoccare delle 22 lo spettacolo preregistrato in tempi ‘normali’ presso la XYZ Arena dal titolo ‘Botte di Capodanno’. Quello andato in rete e’ il primo capitolo di una web serie che vedra’ far crescere l’interesse del pubblico verso il Wrestling, via gia’ imboccata da tempo dalla locale organizzazione Wiva Wrestling, che ha sede a Portile di Modena, che ha festeggiato pochi giorni fa’ le oltre 100.000 visualizzazioni dell’ultima stagione di puntate.

Tornando allo spettacolo della AWS, che e’ possibile vedere su Youtube sul canale ‘Associazione Wrestling San Marino’, ha dato il suo contributo il duo Maranellese della famiglia Guadagno, dove Cristian e Damiano, papa’ e figlio, danno vita ai personaggi di Erik e Felix Wulfkar, due vichinghi che portano distruzione sul ring.

La coppia aveva gia’ esordito mesi addietro mettendo in scena un incontro Guido Er Meccanico che aveva lasciato poche speranze all’avversario, ora in occasione dello spettacolo AWS, Erik e’ stato chiamato per combattere per il titolo massimo, la cintura del Titano, detenuta dal wrestler JT9, figura storica che milita da oltre 10 anni nel settore ed e’ stato tra i piu’ premiati atleti di questo sport. Non vi sveliamo l’esito dell’incontro e non vi resta di sintonizzarvi e seguire questa epica lotta tra la forza dirompente del Vichingo e l’agilita’ del veterano del Ring.