Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 2 gennaio

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli sparse al mattino, più consistenti e localmente anche a carattere di rovescio lungo il crinale appenninico. Zero termico in aumento su tutta la regione con nevicate limitate solo ai rilievi occidentali a quote superiori ai 1000 metri. Precipitazione in esaurimento dal pomeriggio con residui fenomeni limitati alle aree di crinale Emiliane.

Temperature: minime comprese tra 0 e 3 gradi sul settore occidentale e tra 6 e 9 gradi su quello centro-orientale. Massime comprese tra 8 e 11 gradi.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali , con rinforzi sul mare e raffiche localmente anche di forte intensità sulle aree di crinale appenninico. Tendenza ad attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali dalle ore serali.

Mare: da mosso a molto mosso con moto ondoso in attenuazione serale.